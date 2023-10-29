В российской школе произошла вспышка опасной инфекции Почти 100 учеников и сотрудников школы в Рязани заразились норовирусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 90 случаев заражения норовирусной инфекцией зафиксировано в школе №1 имени В.П. Екимецкой в Рязани, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. По словам специалистов, среди заболевших есть как и школьники, так и сотрудники учебного заведения.

Всего с 26 октября зарегистрирован 91 случай. Все заболевшие получают необходимое лечение, находятся под медицинским наблюдением, — говорится в сообщении.

Обучение в рязанской школе приостановлено. В здании проводятся дезинфекционные мероприятия. Также специалисты Роспотребнадзора взяли смывы со всех поверхностей и образцы готовой продукции. Результаты лабораторных исследований будут известны позднее. Сотрудники прокуратуры проводят проверку в отношении руководства школы и организации, которая поставляла продукты. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

Ранее врач-инфекционист Евгений Примаков заявил, что жителей России ждет тяжелый год из-за распространения ОРВИ. По словам специалиста, всему виной ослабленный после пандемии COVID-19 иммунитет. Помимо изоляции многие люди перенесли коронавирусную инфекцию, что тоже негативно сказалось на естественной защите организма.