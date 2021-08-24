Российская армия получит тяжёлые огнемётные системы ТОС-2

Министерство обороны России подписало контракт о поставке боевых машин тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 в войска. Об этом сообщил ТАСС.

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» был подписан контракт на изготовление и поставку боевых машин тяжёлой огнемётной системы ТОС-2, — заявили в ведомстве.

Договор подписали замминистра обороны Алексей Криворучко и генеральный директор НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева Александр Смирнов.

Также «Сплав» будет поставлять инженерную систему дистанционного минирования, транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противопехотными минами, транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противотанковым минами и учебные транспортно-пусковые контейнеры к системе.

ТОС-2 представляет собой усовершенствованную модель ТОС-1А «Солнцепёка». Система превосходит предшественника по тактико-техническим характеристикам. В отличие от «Солнцепёка» она выполнена на базе автомобиля «Урал» и потому отличается повышенной проходимостью. Процессы прицеливания и управления огнём в ТОС-2 полностью автоматизированы. Система не нуждается в помощи транспортно-заряжающей машины, так как на ней смонтирован собственный кран-манипулятор. Также ТОС-2 оборудована системой радиоэлектронной защиты.

Ранее сообщалось, что военные впервые использовали ТОС-2 на учениях «Кавказ-2020».