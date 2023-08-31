В российских школах могут появиться фандоматы РЭО предложил Минпросвещения установить во всех российских школах фандоматы

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В российских школах могут появиться фандоматы — аппараты для раздельного сбора тары из стекла, алюминия и пластика, сообщает ТАСС. С инициативой их установки в Минпросвещения обратился Российский экологический оператор (РЭО).

Фандомат — это <...> инструмент для экологического просвещения, который может способствовать формированию экологически ответственного поведения со школьной скамьи. РЭО предлагает Минпросвещения России в преддверии нового учебного года рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны, — цитирует агентство письмо на имя главы ведомства Сергея Кравцова.

В РЭО предлагают поощрять школьников за сдачу тары в фандоматы бонусами, баллами или скидками на транспортную карту, услуги связи, в магазины или кафе сетей-партнеров. При желании учащиеся могут отказаться от бонусов в пользу различных благотворительных проектов.

В письме отмечается, что в некоторых российских регионах в школах уже установлены фандоматы. В частности, такие аппараты присутствуют в ряде образовательных учреждений Москвы, Подмосковья, Татарстана и Башкирии.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что школьников необходимо обучать раздельному сбору мусора. По его словам, это может стать частью программы обязательного экологического воспитания детей. Колунов добавил, что ребенок также может научить своих родителей или бабушку с дедушкой азам правильной утилизации бытовых отходов.