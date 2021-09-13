В российских учебниках по английскому нашли ссылку на порносайт

Родители обнаружили в учебнике по английскому языку для шестого класса Spotlight ссылку, ведущую на сайт с порнографическим контентом. Адрес встречается в изданиях 2008-го, 2014-го и 2021 года, пишет «Фонтанка».

При этом в электронной версии книги от 2022 года никакой ссылки на этом месте нет. В издательстве «Просвещение» пообещали прокомментировать эту ситуацию к вечеру 13 сентября.

Светлана Лубенникова, директор школы № 482, в которой ребёнку выдали учебник, заявила, что книгу присылает Министерство просвещения.

Они у всей страны на руках, — подчеркнула она.

Аналогичную ссылку нашла мать школьника из Московской области, пишет Letidor. Кроме того, такой же адрес обнаружили в Краснодаре, отмечает Kub Mash.

Ссылка ведёт на сайт с двумя порнографическими изображениями, рассказом «Лучший телефонный номер кукол для секса» и видеозаписью, где мужчина и женщина танцуют сальсу. Сайт сменил собственника в 2021 году, а в 2001 году он был посвящён конференции ЛГБТ-спортсменов в американском Бостоне.

Ранее в школьном учебнике по украинскому языку за 10-й класс была обнаружена ссылка на портал для взрослых. После обнаружения ссылки офис генпрокурора Украины зарегистрировал уголовное дело по факту распространения материалов порнографического характера. Украинские ученики занимаются именно по этому учебнику с 2018 года.