https://static.news.ru/photo/86530160-e8d2-11e9-87d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) обеспокоены отсутствием возможности у слабовидящих арестантов вовремя получить «правильные» очки.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, что сейчас заключённым с плохим зрением запрещается брать в СИЗО очки, которые они раньше носили. Согласно правилам, оправа и стёкла должны быть пластмассовыми.

Пользоваться очками — это не вопрос комфорта заключённого, а его право, необходимость, продиктованная состоянием здоровья, — цитирует Мельникова « Интерфакс ».

По его словам, очки из пластика арестанты могут получить только в передаче от родственников. При этом их отсутствие затрудняет людям с плохим зрением ознакомление с материалами следствия, добавил Мельников.

Он отметил, что ОНК предлагает ввести очки в перечень товаров, поставляемых ФГУП «Калужское» заключённым столичных СИЗО. Если у человека не окажется денег, то ему могут предоставить их за счёт бюджета.

Как ранее писал News.ru, во время проверки члены ОНК Москвы обнаружили арестантов в одной из заброшенных башен в СИЗО «Бутырка». Проверяющие обратили внимание на то, что из-за сломанного смесителя из крана постоянно льётся вода. Кроме того, с этажа на этаж ведёт крутая винтовая лестница, ходить по которой небезопасно.

Пресс-секретарь московского УФСИН Сергей Цыганков заявил, что содержание заключённых в непригодной для этого башне связано с переполненностью изолятора.