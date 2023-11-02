В российских школах предложили ввести «индекс дружелюбия» Депутат Скрозникова предложила ввести индекс для оценки травли в школах

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В России необходимо ввести «индекс дружелюбия» для оценки распространенности буллинга в школах, заявила Lenta.ru депутат Госдумы от партии «Новые люди» Анна Скрозникова. По ее словам, это позволит принять меры для работы с учащимися и предотвращения негативных последствий. Кроме того, она предложила проводить анонимные опросы среди учеников о травле и издевательствах, поскольку это является одной из причин, по которой детям не нравится ходить в школу.

Это (введение «Индекса дружелюбия школ». — NEWS.ru) позволит органам власти субъектов Российской Федерации понять причины распространенности буллинга в конкретной школе и принять проактивные меры по привлечению школьных психологов для работы с определенными школами и группами учащихся, — сказала Скрозникова.

Ранее школьный психолог Варвара Тишакина заявила, что, если ребенок подвергается травле со стороны одноклассников в школе, помочь ему должны взрослые. По ее мнению, в одиночку ребенок не справится с проблемой, поэтому он должен почувствовать родительскую поддержку.

Она отметила, что, если факты травли подтвердились, родителям нужно, во-первых, обуздать собственные эмоции: такие вопросы лучше решать на холодную голову. Кроме того, необходимо проанализировать ситуацию, понять, в каком состоянии находится ребенок, объяснив ему, что произошедшее — это не норма, что он не виноват, а оказался пострадавшим.

Следующим шагом эксперт называет выяснение деталей: что конкретно делают агрессоры, кто молча наблюдает, кто высказывается против. Затем нужно обсудить с ребенком дальнейшие действия, при этом объяснив ему, что не надо бояться рассказывать взрослым о травле, так как молчание — главный помощник обидчиков.