В российских школах появятся советники-воспитатели

https://static.news.ru/photo/93ead9ea-997d-11ea-848f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2022 году во всех регионах России пройдёт конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Предполагается, что воспитатели будут разговаривать со школьниками "на одном языке", в том числе о политике и митингах.

По сообщению газеты "КоммерсантЪ", в настоящее время пилотный проект под названием "Навигаторы детства" уже реализуется в десяти регионах. С 1 марта соответствующая ставка появится в школах Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.

Подготовкой проекта занимается Российское движение школьников. Оно было учреждено в 2015 году по указу президента Путина для воспитания подростков и «формирования личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

В Минпросвещении сообщают, что принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности смогут действующие педагоги и студенты педвузов начиная с четвертого курса. Для вновь утверждённых советников предусмотрят надбавку в размере 15 тысяч рублей. Первая программа обучения советников-воспитателей пройдет на базе МДЦ «Артек» с марта по август 2021 года.

По словам исполнительного директора Российского движения школьников Ирины Плещевой, ключевой задачей для воспитателей станет общение с молодёжью. Советникам предстоит интегрировать детей «в общественно значимые мероприятия через повестку разнообразных детских объединений». Особое внимание планируется уделять молодым людям, которых когда-либо задерживали на несанкционированных акциях.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допускает, что в отдалённой перспективе школы в стране смогут перейди на четырёхдневную учебную неделю. Для этого, по его мнению, необходимо сначала разработать соответствующую концепцию и методику образования.