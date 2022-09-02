В российских школах появится новый предмет С 2023 года в школах России введут предмет по основам духовно-нравственной культуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с 2023 года появится учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», передает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения. Дисциплину, включающую преподавание основ светской этики, а также православной, исламской, буддийской и иудейской культур, будут изучать школьники 5–9-х классов.

Другие изменения в федеральные государственные образовательные стандарты связаны с введением с 2023 года учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Он будет вводиться в программы постепенно, начиная с 5-го класса, — говорится в сообщении.

Предполагается, что предмет позволит развивать обучающихся, приобщать их к традиционных духовно-нравственным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. Дисциплина должна стать своеобразным продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики», изучающегося в четвертом классе.

Предмет по основам духовно-нравственной культуры народов России вводится в обязательную часть программы для 5–9-х классов в виде предметной области, уточнили в Минпросвещения.

С 1 сентября во всех российских школах ввели обязательное исполнение государственного гимна и поднятие флага. Соответствующую инициативу выдвинул глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в апреле ее поддержал президент Владимир Путин.