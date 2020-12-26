Кравцов рассказал о новой должности в школах

https://static.news.ru/photo/54af8952-482c-11eb-9c12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В школах 10 пилотных российских регионов с 1 марта 2021 введут новую должность советника директора по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тысяч рублей. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В 10 пилотных регионах с 1 марта 2021 будут введены новые должности — советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тысяч рублей. Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания, — сообщил «Российской газете» Кравцов.

Ранее введение этой должности анонсировал замминистра просвещения Денис Грибов, подчеркнув, что основной задачей этих специалистов станет организация воспитательной работы и взаимодействие школ с общественными детскими организациями.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство постановило выплачивать педагогам всех российских школ дополнительные пять тысяч рублей в месяц за работу классными руководителями.

Зампред Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова считает, что при реформировании порядка начисления заработной платы педагогам в России необходимо закрепить гарантированную часть заработка, которая будет не ниже 70% от средней зарплаты по региону. При этом гарантированная часть зарплаты не должна опускаться ниже МРОТ, уточнила она. Куприянова добавила, что в новой системе расчёта зарплат для педагогов необходимо учесть в том числе преподавателей-дефектологов, психологов, логопедов, мастеров производственного обучения и методистов.