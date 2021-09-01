В российских школах появился урок футбола

С 1 сентября в 150 российских школах появились уроки футбола. В следующем году количество учебных заведений с этим предметом планируется увеличить до 2,5 тысячи. Об этом сообщило Министерство спорта на своей официальной странице.

Занятия футболом будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек. Кроме того, уже на первом этапе проект предполагает организацию на муниципальном уровне школьных футбольных лиг — регулярных соревнований между школами. А с 2022 года РФС планирует запустить Единую лигу для всех школ, - говорится в сообщении.

Известно, что в этом году в проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики и Санкт-Петербурга.

При этом дети, которые хотят продолжить занятий по футболу, смогут посещать в рамках этих учебных заведений факультативные занятия и спортивные секции. В министерстве отметили, что большинство стран, которые показали хорошие результаты на международных соревнованиях по этому виду спорта, давно уже перешли на подобную систему подготовки спортивного резерва.

Ранее Валерий Карпин провёл дебютный матч во главе сборной России. Домашний поединок квалификации чемпионата мира-2022 против грозной Хорватии завершился нулевой ничьей, но игра россиян внушает оптимизм.