В российских школах ограничат доступ к негативному контенту

https://static.news.ru/photo/e920f26a-7ddd-11eb-ab23-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Минпросвещения России намерено настроить Wi-Fi в российских школах таким образом, чтобы учащиеся могли получить доступ только к верифицируемой информации. Об этом журналистам рассказал глава министерства Сергей Кравцов.

Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо, — заявил Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что до конца 2021 года все городские, сельские школы и даже школы в отдалённых районах планируется подключить к Интернету.

Ранее омский студент Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи, вынужденный залазить на берёзу, чтобы подключаться к онлайн-занятиям, сообщил, что в деревне установили вышку сотовой связи.

Как сообщал NEWS.ru, опрос исследовательского холдинга «Ромир» в октябре прошлого года показал, что родители в России в последнее время всё больше ограничивают для своих детей свободный доступ в Интернет.