В российских школах может появиться новый предмет

https://static.news.ru/photo/34d07cd6-a664-11eb-948c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила ввести для учащихся младших классов новый предмет по изучению истории страны под названием «Моя Россия». Об этом сообщает РИА Новости.

Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории, и конечно, весьма странно выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах впервые, — отметила депутат.

Она считает, что введение нового предмета пойдёт на пользу ученикам младших классов. По словам Яровой, это позволит детям в доступной форме получить знания о событиях в своей стране и регионе. Правда, она не уточнила, в какой форме будут проходить такие уроки, а также какие домашние задания будут давать школьникам. Предполагается, что специалистам только предстоит рассчитать уровень нагрузки на младшеклассников в связи с возможным появлением нового предмета и не допустить их перегрузки из-за обширной школьной программы.

Также Яровая предложила во всех школьных учебниках предусмотреть справочный раздел «Наши имена», который будет содержать информацию о «цивилизационном вкладе России, наших отечественных деятелей науки». Помимо этого, вице-спикер Госдумы предлагает закрепить нормативы устных заданий, чтобы в будущем дети умели грамотно формулировать свои мысли в устной речи.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения проведёт тотальную ревизию всех школьных учебников. Такую проверку решено провести после критики учебных пособий по истории со стороны президента Владимира Путина.