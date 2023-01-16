В российских школах могут узаконить дежурство по классу В ГД на законодательном уровне закрепят понятие «трудовое воспитание» школьников

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Поправки, закрепляющие трудовое воспитание школьников в законе «Об образовании», будут рассмотрены в ходе весенней сессии, заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. В беседе с «Парламентской газетой» депутат рассказала, что в Госдуме пройдут масштабные консультации с экспертами и учителями, чтобы трудовое воспитание не могло принести вреда здоровью обучающихся. По словам Казаковой, будут предусмотрены ограничения по состоянию здоровья, когда ребенок, например, сможет отказаться от участия в уборке. Она отметила, что сейчас учителя не привлекают школьников к труду из-за запрета делать это без согласия родителей. В понятие «трудовое воспитание», которое планируется закрепить на законодательном уровне, рассказала депутат, войдут дежурство в классе, уборка пришкольной территории, мытье досок и даже трудовые бригады.

Поэтому мое предложение — поменять здесь минус на плюс, вместо запрета дать разрешение. Так и прописать в законе: привлекать к труду РАЗРЕШАЕТСЯ с согласия совершеннолетних обучающихся или с согласия родителей, — уточнила Казакова.

Член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова считает, что поправки потребуется внести и в Трудовой кодекс. Депутат связывает это с отсутствием в ТК РФ понятия «трудовое воспитание», из-за которого учителям приходится заключать «некоторые договоры, например, для прохождения детьми производственной практики или участия их в опытных трудовых бригадах». Понятие «трудовое воспитание», по мнению Тутовой, должно будет включать разные варианты уборки в школе и на пришкольной территории, трудовые бригады, дежурство в классах, мытье досок.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать законопроект, чтобы вернуть в школы трудовое воспитание. Депутат отметил, что и учителя, и родители просят о возвращении в школьную программу практик, привлекающих детей к труду, например, к уборке класса и пришкольных территорий.