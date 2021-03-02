В российских отелях появится система «всё включено»

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Ростуризму поручили разработать стандарт формата «всё включено» для отечественных гостиниц. Соответствующая работа уже ведётся.

Такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщил «Коммерсанту» его представитель. До 5 марта Ростуризм должен отчитаться, целесообразен ли такой формат для нацпроекта по развитию туризма.

Ведомство рассказало, что в данный момент российские гостиницы по-разному понимают понятие «всё включено». В некоторых это значит, что гостей будут кормить пять раз в день, в других — доступ к еде есть 24 часа. Иногда в список включён алкоголь, иногда — нет.

Чтобы привести все отели к единому знаменателю Ростуризм собирает скорректировать действующие правила классификации отелей. После чего гостям объяснят, что значат категории «всё включено» и «ультра всё включено».

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что «всё включено» заинтересует только отели рассчитанные на 100–150 номеров.

В этот сезон отпусков оказались недоступными большинство привычных туристических направлений. Россияне устремились отдыхать в Краснодарский край. По информации главы региона, к концу июля там провели отпуск более 2 млн наших соотечественников. Также туристы активно едут в Крым, Кавказские Минеральные Воды, Республику Алтай и Калининград. Опрошенные NEWS.ru эксперты выделили новую категорию отдыхающих на морском побережье. Они прибыли на российский юг от безысходности и вряд ли туда вернутся в будущем.