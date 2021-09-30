В российских магазинах сообщили о дефиците лапши «Доширак»

Из российских магазинов стала пропадать популярная лапша быстрого приготовления «Доширак». С дефицитом столкнулись жители Красноярска и Волгограда, сообщает портал NGS24.Ru
Выяснилось, что завод по производству лапши
Действительно, производители лапши «Доширак» предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии, — сказал он.
Кроме того, на портале V1.Ru сообщается, что лапши быстрого приготовления
Портал Е1 уточняет, что речь может идти о заводе в Рязани, информация о закрытии которого «по техническим причинам»
Ранее учёные опровергли распространённое убеждение об опасности глутамата натрия, входящего в состав быстрорастворимой лапши. Как выяснилось, речь идёт о натриевой соли аминокислоты, которой, например, в бифштексе содержится больше, чем в «Дошираке». Изучив состав, специалисты выяснили, что лапшу изготавливают из пшеничной муки, соли, крахмала, пальмового масла, пищевой соды и полифосфата натрия, который используют также в качестве стабилизатора при изготовлении сливок, сгущённого и сухого молока.