В российских магазинах сообщили о дефиците лапши «Доширак»

Из российских магазинов стала пропадать популярная лапша быстрого приготовления «Доширак». С дефицитом столкнулись жители Красноярска и Волгограда, сообщает портал NGS24.Ru

Выяснилось, что завод по производству лапши приостановил работу и когда она возобновится, в точности неизвестно. Руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов подтвердил, что в ближайшие несколько месяцев поставки будут осуществляться не в полном объёме, а возобновить отгрузки планируется к Новому году.

Действительно, производители лапши «Доширак» предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии, — сказал он.

Кроме того, на портале V1.Ru сообщается, что лапши быстрого приготовления не хватает и в магазинах Волгограда. По словам представителя местной сети магазинов «Покупочка», рязанский завод действительно предупреждал о перебоях, но поставки должны были возобновиться 30 сентября. В сети уточнили, что располагают достаточным запасом лапши, в том числе и в магазинах, а самой лапше «Доширак» можно легко найти замену среди других брендов.

Портал Е1 уточняет, что речь может идти о заводе в Рязани, информация о закрытии которого «по техническим причинам» появлялась ещё летом. По неподтверждённой информации, поводом для приостановки производства стала нехватка персонала. Получить комментарии от представителей завода не удалось.

Ранее учёные опровергли распространённое убеждение об опасности глутамата натрия, входящего в состав быстрорастворимой лапши. Как выяснилось, речь идёт о натриевой соли аминокислоты, которой, например, в бифштексе содержится больше, чем в «Дошираке». Изучив состав, специалисты выяснили, что лапшу изготавливают из пшеничной муки, соли, крахмала, пальмового масла, пищевой соды и полифосфата натрия, который используют также в качестве стабилизатора при изготовлении сливок, сгущённого и сухого молока.