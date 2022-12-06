В российских магазинах могут появиться овощи нестандартных размеров Ведомости: в российских магазинах может появиться картофель нестандартных размеров и ломанная морковь

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Союз участников рынка картофеля и овощей изучает возможность поставлять российским торговым сетям свеклу и картофель нестандартных размеров, сообщила газета «Ведомости». Также в планах поставка ломанной моркови.

К нестандартному относится картофель небольшого размера (менее 45 мм) и крупная свекла (более 8-10 см): их торговые сети берут ограничено, как и ломаную морковь. При этом овощи нестандартного размера, в зависимости от региона, занимают 20%-50% урожая, — заявила руководитель аппарата «Картофельного союза» Татьяна Губина.

Такая продукция, утверждает Губина, пользуется спросом у некоторых покупателей. Например, ломанную морковь можно использовать для производства соков, а нестандартные по размеру овощи — на корм животным.

Ранее ФАС разработала проект постановления, согласно которому власти субъектов, включая администрации новых регионов России, смогут временно заключать соглашения с поставщиками и ретейлерами для ограничения цен на социально значимые продукты. По словам представителей ведомства, соглашения о стабилизации стоимости ряда товаров будут носить исключительно добровольный характер.

В ФАС отметили, что регионы смогут самостоятельно определять меру необходимости подобных соглашений. В ведомстве не стали уточнять срок введения указанной меры.