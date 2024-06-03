В российских консервах выявили превышение нормы мышьяка «Известия»: превышение нормы мышьяка выявили в консервах с печенью трески в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В консервах с печенью трески производителя «Русский рыбный мир» выявлено превышение нормы мышьяка в составе в двукратном размере, сообщают «Известия» со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора. По данным ведомства, для проверки были взяты контрольные образцы весом 250 грамм.

Образец натуральных рыбных консервов стерилизованных. «Консервы из печени рыб. Печень трески натуральная» 250 г отбирался от партии массой 168 кг. Согласно протоколу испытаний, показатель безопасности «мышьяк» превышает норму в испытуемом образце в два раза, — говорится в статье.

Сотрудникам Россельхознадзора не удалось изъять товар, так как он уже отсутствовал на складе, подчеркнули журналисты. В ведомстве напомнили, что обращение пищевых продуктов, которые не соответствуют требованиям российского законодательства, запрещено.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что морская рыба, картофель, гребешки, креветки, крабы, раки и рис могут содержать смертельно опасный яд — мышьяк. Это опасное вещество также находится в листьях салата, яблоках, винограде, молоке и молочных продуктах. Неорганический мышьяк поступает в продукты через почву и загрязненную воду, констатировала специалист.