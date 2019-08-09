https://static.news.ru/photo/8f278184-bc00-11e9-abf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В колледжах и техникумах будет обновлён перечень профессий и специальностей. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева.

По словам главы ведомства, с первого сентября 2020 года почти 100 позиций будут исключены из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования.

Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии — в принципе исчезают, — цитирует Васильеву « Российская газета ».

Министр отметила, что исчезнут такие профессии как «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники» и другие. Вместо них будут введены новые, например, «монтажник оборудования мобильной связи».

Как ранее писал News.ru, российские студенты и школьники во время летних каникул чаще всего подрабатывают официантами, продавцами, курьерами, промоутерами и делопроизводителями.