В колледжах и техникумах будет обновлён перечень профессий и специальностей. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева.
По словам главы ведомства, с первого сентября 2020 года почти 100 позиций будут исключены из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования.
Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии — в принципе исчезают, — цитирует Васильеву «Российская газета».
Министр отметила, что исчезнут такие профессии как «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники» и другие. Вместо них будут введены новые, например, «монтажник оборудования мобильной связи».