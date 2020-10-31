В российских банках заявили о росте числа случаев мошенничества

https://static.news.ru/photo/d0a7f2be-1b7d-11eb-a138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банки отметили увеличение случаев кражи средств клиентов. При этом мошенники действуют по отлаженной схеме — убеждают жертву оформить на себя кредит, чтобы после этого перевести деньги на свой счёт.

Такие мошенничества сейчас распространены, причём преступники все чаще нацелены не на остатки на счетах, а на кредиты, доступные для клиента, — цитирует РБК источник.

По словам собеседника агентства, в октябре жертвами злоумышленников стали несколько клиентов банка, причём сумма хищений у каждого из них составляет не менее 1 млн рублей.

Как рассказали ещё один источник в кредитной организации, увеличилось количество случаев мошенничества с помощью методов социальной инженерии для получения предодобренных кредитов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост существенный, — заявил замначальника департамента защиты информации.

Он подчеркнул, что с начала года известно о тысячах случаев подобного мошенничества.

Как писал NEWS.ru, экспертам стало известно о схемах мошенников, с помощью которых они отбирают жилье у пенсионеров.