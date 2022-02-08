В Российских аэропортах из-за тумана задержались рейсы

В Центральном федеральном округе России аэропорты задерживают рейсы из-за тумана, передаёт ТАСС со ссылкой на справочные службы воздушных гаваней. Рейсы задерживаются в аэропортах Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областей.

Из-за густого тумана задерживаются два рейса из Белгорода. В Минеральные воды должен быть вылет в 10:45, но предварительно перенесён на 12:30. На Москву планируем отправить самолёт в 12:50, здесь задержка около полутора часов, — сказали в аэропорту Белгорода.

Кроме того, задерживается вылет в Москву из Курска, согласно метеосводке видимость на взлётно-посадочной полосе составляет 200 метров. В Воронеже с минувшей ночи задерживаются все рейсы: прилетающие из московских аэропортов Домодедово и Шереметьево, а также из Санкт-Петербурга. Задерживаются также и три рейса на вылет — в Домодедово, Шереметьево и Санкт-Петербург.

В аэропорту Липецка задерживается прилёт рейса из Домодедово. Рассеивание тумана ожидается после 11:00.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года сотни россиян застряли в Египте из-за отмены рейсов авиакомпаний. В аэропорту Шарм-эш-Шейха были отменены полёты в Екатеринбург, Омск, Оренбург и Казань. Не вылетел в Египет самолёт из Самары, были отменены рейсы из Волгограда, Новосибирска и Нижнекамска.