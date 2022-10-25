Стало известно, сколько дел о дискредитации ВС было направлено в суды РБК: в России в суды направили 4800 административных дел о дискредитации ВС РФ

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В период с марта по октябрь сотрудники российской полиции направили в суды 4800 уголовных дел о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщили журналисты РБК со ссылкой на статистику системы «ГАС Правосудие» и портала московских судов. Статья 20.3.3 Кодекса об административных нарушениях подразумевает наказание в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей. Данная статья появилась в КоАП после подписания президентом Владимиром Путиным закона о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских ВС.

По количеству переданных в суды дел по указанной статье «лидером» среди регионов страны оказалась Москва. В столичные инстанции поступило 632 дела. Также в первую пятерку по этому показателю вошли Санкт-Петербург (247 дел), Краснодарский край (164 дела), Крым (140 дел) и Калининградская область (123 дела). Отмечается, что только одно дело было рассмотрено в Карачаево-Черкессии.

Пик поступлений был зафиксирован 14 марта. В этот день в суды было передано 70 дел. На втором месте расположилось 11 мая, первый день после майских каникул. Тогда инстанции получили 67 дел. Тройку календарных «лидеров» замыкает 22 сентября и 52 дела.

В суды первой инстанции в совокупности поступило 3406 дел. Из них 2538 окончились штрафом, 138 дел было прекращено, по 305 судья принял решение о возврате протокола из-за нарушений при его оформлении. По итогам первых шести месяцев года сумма штрафов достигла 85,7 миллиона рублей, о чем свидетельствует статистика Верховного суда.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что более 100 уголовных дел возбудили за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По словам руководителя ведомства, сотрудники правоохранительных органов также пресекли 4,5 тысячи административных правонарушений за фейки о ВС.