В российские отели могут внедрить безалкогольную систему «все включено»

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В отелях России планируется ввести безалкогольную систему «все включено», сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). Как отмечается, одна из отельных сетей страны намерена внедрить ее в Тверской области.

Отмечается, что алкоголь предлагается во всех средствах размещения, входящих в сеть компании. Безалкогольный all inclusive предполагается внедрить только в одной гостинице.

Нас не очень устраивает загрузка в этом отеле, и, возможно, мера привлечет новую аудиторию, которой понравится такой вариант, — приводит слова гендиректора Atelika Hotel Group Алексея Высоканова пресс-служба РСТ.

В Союзе туриндустрии напоминают, что в Турции уже много лет существуют отели с системой «все включено» без алкоголя. Это востребовано у мусульман, семей с детьми и просто тех, кто предпочитает отдых без шумного окружения.

При этом в России национальный стандарт ГОСТ по услугам «все включено» и «ультра все включено» начал действовать только с июля нынешнего года. Алкоголь там предусмотрен как рекомендация.

Ранее туры с безалкогольным «все включено» российские туроператоры начали предлагать в Турцию. Однако пока эта опция не является массовой в турецких отелях. Как отмечается, они стоят на 7–9% дешевле, чем обычные пакеты «все включено».