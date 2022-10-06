Мошенники стали рассылать вредоносные программы под видом повесток «Лаборатория Касперского»: мошенники стали рассылать вредоносные программы под видом повесток

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кибермошенники в России начали рассылать по электронной почте под видом повесток от военкоматов вредоносные программы, сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского». Злоумышленники отправляют специальный PDF-файл, в котором якобы содержится более подробная информация о повестке. При открытии файла происходит скачивание документа в браузере, имитирующего отсканированную повестку, но параллельно создается файл AnalysisLinkManager.exe во временной папке. Через данное вредоносное ПО мошенники могут получать доступ к данным пользователя.

На первой рабочей неделе октября эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили рассылку вредоносных электронных писем. В сообщениях говорится, что в связи с неполучением повестки с указанным номером человека призывают срочно явиться в назначенное место и время, — говорится в сообщении.

Ранее мобилизованный житель Екатеринбурга заявил, что неизвестные стали писать от его имени знакомым с просьбами об отправке денег на неизвестный счет. Мужчина отметил, что мошенники проделывают подобные схемы и с другими страницами мобилизованных граждан. Он призвал не реагировать на такие сообщения.