В России ждут новую волну фишинга на тему вакцинации

https://static.news.ru/photo/22e542a6-d36d-11ea-840c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расцвета новых мошеннических схем, связанных с вакцинацией от коронавируса, следует ожидать в ближайшее время на фоне новостей о массовом распространении прививок. Об этом заявил глава представительства компании Avast! в РФ и СНГ Алексей Фёдоров.

В интервью "Известиям" эксперт сообщил , что мошенники будут действовать в социальных сетях и на фейковых сайтах.

При этом новая волна фишинга может произойти уже в феврале. Такое мнение приводит эксперт лаборатории практического анализа защищённости компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая. Чтобы получить данные платёжных и персональных данных, аферисты пойдут на всё, в том числе начнут предлагать записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.

Также эксперты предостерегают граждан от получения фишинговых писем, в которых людям могут предлагать купить иностранную вакцину или российскую, но пока не получившую широкого распространения. На специально созданных сайтах-однодневках противникам вакцинации, напротив, могут предлагать фейковые паспорта вакцинированного.

По словам генерального директора Phishman Алексея Горелина, за последние месяцы на десятки процентов вырос объём фишинга, связанного с вакциной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Китае полиция пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19. В результате спецоперации было арестовано более 80 человек, конфисковали более 3 тысяч доз препарата