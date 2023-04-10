В России заявили об «обратном процессе» Twitter при Маске Геллер: при Маске в Twitter начался обратный процесс в отношении России

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При Илоне Маске в Twitter наблюдается смена политики в отношении России, идет процесс, обратный тому, который происходил в соцсети с момента начала СВО, заявил в беседе с NEWS.ru главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер. Он поддержал прозвучавшее в Госдуме предложение о разблокировке Twitter в России.

На днях Маск разбанил аккаунты российских госорганов, так что идет обратный процесс в отличие от того, что делал Twitter в момент начала СВО. Я согласен с Горелкиным, что имеет смысл подумать над тем, чтобы разблокировать Twitter, — сказал Геллер.

По его словам, нужно постепенно возвращать «все, что потеряли в IT-индустрии», включая утраченные возможности взаимодействия в интернете. Он подчеркнул, что перед этим следует убедиться в том, что Twitter и другие платформы действительно поменяли свое отношение к России.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что новое руководство Twitter пытается сделать социальную сеть политически нейтральной и поэтому площадка заслуживает того, чтобы быть разблокированной в России. Он отметил, что для российских госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию РФ.

Накануне Маск заступился за пост зампреда Совбеза России Дмитрий Медведева об Украине. В ответ на упреки пользователей Маск написал, что люди сами должны решать, какие новости им читать.