В России заявили о снижении цен на яйца Глава «Руспродсоюза»: куриное яйцо в России продолжает дешеветь

Куриное яйцо в России продолжает дешеветь, заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, которые приводит ТАСС, средняя цена десятка за неделю снизилась на 1,5%.

По данным на 28 января, средняя розничная цена десятка яиц в России составила 131,62 рубля. Неделей ранее — 133,63 рубля. Снижение за неделю составило 1,5%, — сообщил Востриков.

Ранее о том, что цены на яйца у производителей снизились, сообщал Минсельхоз. Продукция первой категории подешевела на 2,5%, второй — на 4,2%. В ведомстве добавили, что держат ситуацию на контроле.

На прошлой неделе стало известно, что объединенная зерновая компания (ОЗК) доставила в Россию партию пищевых куриных яиц в количестве более 885 тысяч штук. В компании отметили, что в ближайшее время они попадут на прилавки и станут доступны российскому покупателю.

Между тем количество различных нарушений при производстве куриных яиц в 2023 году выросло почти в три раза по сравнению с 2022-м, свидетельствуют результаты исследования экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике. В сфере производства яиц количество нарушений выросло на 270%, следует из материалов исследования.