В России заявили о разработке препарата от ботулизма Мурашко: новый препарат от ботулизма прошел доклинические испытания

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Эксперты разработали новый препарат от ботулизма, рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит РИА Новости, уже завершились доклинические испытания, в ближайшее время начнутся клинические исследования.

Мы в течение последнего года разрабатывали новый препарат для лечения данного вида инфекции, это новый современный препарат, — сказал Мурашко.

На данный момент в российских больницах на лечении от ботулизма находится 301 россиянин. По словам Мурашко, 43 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

До этого Роспотребнадзор изъял из оборота порядка 200 тонн продукции, которая стала причиной ботулизма в нескольких регионах России. Специалисты отобрали 700 проб биоматериала и провели более трех тысяч исследований.

Эксперты Роскачества в свою очередь предупредили — чтобы обезопасить себя от заражения ботулизмом, не следует употреблять консервы из вздутой упаковки и покупать их у частных лиц. Также важно обратить внимание на надписи: срок годности должен быть в норме, а текст в маркировке — не смазан.

Специалисты напомнили, что ботулизм является острым инфекционным заболеванием, вызванным токсином бактерии Clostridium botulinum. Он поражает нервную систему, что приводит к мышечному параличу и даже смерти, если не будет своевременно оказана медпомощь. При этом первоначально у заболевшего человека наблюдаются спазмы желудка и диарея.