В России завершились испытания нового самолета Завершились испытания нового учебного самолета Як-152 для ВКС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЯК-130

Государственные испытания нового легкого учебно-тренировочного самолета Як-152, предназначенного для первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил России, завершились, передает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика «Яковлев». Этот самолет будет дополнением к учебно-боевому комплексу, основанному на Як-130.

В конце прошлого года в соответствии с ранее утвержденными планами были завершены государственные совместные испытания Як-152. В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета, — отметил представитель компании.

Следующим этапом развития проекта будет замена импортных компонентов Як-152, таких как двигатель и воздушный винт, на российские аналоги. В настоящее время рассматриваются два варианта отечественных двигателей для установки на Як-152: модернизация текущего на базе российской компонентной базы и адаптация вертолетного ВК-650, разработанного ОДК.

Ранее стало известно, когда в 2024 году состоится Международный авиационно-комический салон МАКС в подмосковном Жуковском. По предварительной информации, мероприятие пройдет с 23 по 28 июля.