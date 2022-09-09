В России завели еще одно дело о госизмене В Москве арестовали россиянина Баранова по делу о госизмене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы заключил под стражу россиянина Михаила Баранова по делу о государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную пресс-службу. По данным агентства, ему вменяют 275 статью Уголовного кодекса России. Подробности дела в суде не раскрыли.

Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Баранова М.В., — сообщили в суде.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемому в государственной измене россиянину Игорю Кондрацкому. Он был арестован два месяца назад и находится в следственном изоляторе.

Сообщалось, что столичное управление ФСБ уличило трех жителей столицы в переводах денег украинскому фонду, который обеспечивает украинских военных беспилотниками и тепловизорами. В силовом ведомстве отметили, что те во время проведения военной операции переводили средства на счета благотворительного фонда «Вернись живым», который с 2014 года оказывает поддержку бойцам ВСУ. Им грозит до 20 лет тюрьмы по статье о госизмене.