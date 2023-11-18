В России заступились за Маска после неудачного запуска Starship Академик Каторгин заявил, что Маск может довести Starship до совершенства

Фото: SpaceX/via Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск может довести сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy, предназначенную для вывода на орбиту корабля Starship, а также для полетов к Луне и Марсу, до совершенства, рассказал NEWS.ru конструктор ракетного двигателя РД-180 академик РАН Борис Каторгин. Он напомнил, что при создании советской ракеты-носителя «Энергия» также случались неудачи, однако все недостатки удалось устранить.

По его словам, взрыв Super Heavy и потеря связи со Starship в ходе второго запуска не является провалом, так как процедура стала еще одним тестом. Он напомнил, что Маск создает ракету и двигатели к ней с нуля, поэтому в неудачных пусках «нет никакой конспирологии».

Подобные инциденты во время испытаний — нормальное явление. Вероятно, потребуются годы, прежде чем к изделию допустят людей. Ситуация напоминает создание советской крупнейшей ракеты-носителя «Энергия» с лучшими в мире двигателями РД-170, она предназначалась для вывода на орбиту корабля «Буран». Но над проектом пришлось изрядно попотеть, пока работу комплекса не довели до совершенства. Не исключу, что Маск добьется того же, — подчеркнул Каторгин.

С космодрома в штате Техас ранее запустили американскую ракету Starship компании американского бизнесмена Илона Маска. Трансляцию вела компания SpaceX. Это вторая попытка предприятия отправить в космос сверхтяжелую ракету. Данный полет также завершился неудачей.

Пуск должен был состояться накануне, но команда обслуживания выявила неисправность. Сегодня старт произошел с задержкой, однако в космической компании объяснили, что это часть плана для проверки систем. Тем не менее на высоте 148 км с ракетой была потеряна связь, и она взорвалась.