В России зарегистрированы тесты, выявляющие коронавирус за 15 минут

https://static.news.ru/photo/59323bc0-f11d-11ea-be54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инновационная биотехнологическая компания «Система-Биотех», входящая в группу АФК «Система», зарегистрировала в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения экспресс-тесты по выявлению коронавируса.

Как рассказали в компании, тесты позволяют получить результат в лаборатории всего за 15 минут и является альтернативой метода ПЦР.

Новая тест-система, получившая название REAL RNA, выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 в образце биологического материала человека с высокой точностью (85%) методом изотермической петлевой амплификации примерно в 5 раз быстрее по сравнению со стандартным ПЦР, на который тратится около полутора часов.

По словам управляющего партнёра АФК «Системы» Артёма Сиразутдинова, если колориметрический экспресс-тест можно использовать в любом месте и за полчаса определять инфицированных по цвету жидкости в пробирке, то REAL RNA значительно повышает скорость проведения ПЦР-теста в лабораториях.

Совместно с мобильным экспресс-тестом данная тест-система будет закрывать потребности в быстром скрининговом тестировании и оперативном подтверждении итоговых результатов, — отметил он.

Выпускать новые тесты планируется на заводе «Биннофарм» (входит в Alium), который также производит первую российскую вакцину против коронавируса. Ожидается, что в сотрудничестве с заводом компания сможет производить тест-системы в объёме порядка 100 тысяч реакций в неделю, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в ряде российских медицинских учреждений искажали статистику по смертности от коронавирусной инфекции, занося в документы иные причины смерти. В связи с этим Росздравнадзор поручил изучить все летальные исходы в коронавирусных стационарах.