В России заработал спецпроект «Азбука карантина»

https://static.news.ru/photo/9167e5ba-7fff-11ea-8569-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ресурс стопкоронавирус.рф , который создало правительство для того, чтобы в режиме онлайн сообщать россиянам о ситуации с COVID-19, запустил специальный проект «Азбука карантина». Об этом сообщила пресс-служба Автономной некоммерческой организации (АНО) «Национальные приоритеты», отвечающей за работу информационного сайта.

Ежедневно на площадках в социальных сетях, в мессенджерах и на сайте будет публиковаться ролик о правилах разумного поведения во время эпидемии новой коронавирусной инфекции. Роликов будет 33, по числу букв алфавита, — рассказала ТАСС генеральный директор организации София Малявина.

16 апреля опубликован первый ролик проекта, который посвящён букве А и рассказывает об антисептиках.

В России подтверждены 27 938 случаев заражения коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 3448 человек, выздоровели 2304 пациента, умерли 232. В Москве заболевших — 16 146 человек. В течение 24 часов их число в столице увеличилось на 1370. Выписались из стационаров 1394 пациента, а жертвами COVID-19 стали 113 жителей столицы.

Как писал NEWS.ru, ранее Владимирская область запретила москвичам приезжать на дачи в Петушки.