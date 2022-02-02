В России запустят новый проект по экомониторингу

В 2022 году в рамках национального проекта «Экология» будет запущен новый проект «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды», сообщила зампред правительства РФ Виктория Абрамченко. Основной задачей новой системы экомониторинга станет сбор информации о состоянии окружающей среды в России, передаёт телеканал «360».

Экологические чрезвычайные происшествия, техногенные аварии и ликвидация последствий природных катаклизмов наглядно показывают, что государство должно обладать единой экологической информацией в режиме реального времени. Существующие системы носят разрозненный характер. А без единого достоверного ресурса невозможно принятие оперативных управленческих решений по реагированию на экологические происшествия и предотвращение экологических катастроф, — подчеркнула Абрамченко.

Она заверила, что таким ресурсом должна стать комплексная информационная система мониторинга окружающей среды. По её мнению, с помощью данного проекта станут известны показатели загрязнения атмосферного воздуха, а также водных и земельных объектов России. За реализацию проекта ответственным назначили Российского экологического оператора (РЭО).

Ранее Абрамченко рассказала о запущенной в России программе «Генеральная уборка» по ликвидации мусора на суше и на море. Она коснётся в том числе затонувших кораблей, на её реализацию выделено 20 млрд рублей.