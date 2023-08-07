В России запустили сервис переноса электронной почты с иностранных платформ Mail.ru запустила сервис переноса электронной почты с иностранных платформ

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Сервис Mail.ru запустил домен xmail.ru, который позволит россиянам перенести электронную почту с зарубежных аккаунтов без потери данных и с сохранением старого логина, сообщила пресс-служба холдинга VK в комментарии ТАСС. Нововведение связано с недавним запретом регистрации с иностранной электронной почты на российских сайтах.

Почта Mail.ru запустила новый домен для почтовых ящиков — xmail.ru. Регистрация будет доступна пользователям сторонних сервисов, начиная с 7 августа. При переходе на новый домен сохранится прежнее имя ящика зарубежного почтового сервиса с новым адресом электронной почты, — рассказали представители компании.

В пресс-службе уточнили, что для регистрации пользователям необходимо заполнить форму. После этого они смогут перенести письма и вложения из старого аккаунта.

Ранее Госдума приняла закон, исключающий возможность регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. В частности, для аутентификации запрещено использование аккаунтов, которые прошли регистрацию через иностранные сервисы, среди которых Google и Apple ID. Доступной останется авторизация через российский номер телефона, «Госуслуги» или биометрию.