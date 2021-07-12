16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В России запускается программа по снижению материнской смертности

08:56, 28 августа 2021
В России запускается программа по снижению материнской смертности
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Благотворительный проект для беременных с ВИЧ и матерей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, запускается в России. Реализацией проекта займётся организация «Е.В.А.», которая получила грант от американской программы «MSD для матерей», пишут «Известия».

Программа направлена на снижение материнской смертности и будет направлена на улучшение качества жизни матерей и их детей, а также повышения лечения от ВИЧ-инфекции.

В проекте участвуют женщины из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Свердловской областей. Регионы выбраны из-за высокого уровня заболеваемости ВИЧ и возможности взаимодействовать НКО с медицинскими учреждениями.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в РФ. Он подготовлен группой депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео