В России запускается программа по снижению материнской смертности

Благотворительный проект для беременных с ВИЧ и матерей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, запускается в России. Реализацией проекта займётся организация «Е.В.А.», которая получила грант от американской программы «MSD для матерей», пишут «Известия».

Программа направлена на снижение материнской смертности и будет направлена на улучшение качества жизни матерей и их детей, а также повышения лечения от ВИЧ-инфекции.

В проекте участвуют женщины из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Свердловской областей. Регионы выбраны из-за высокого уровня заболеваемости ВИЧ и возможности взаимодействовать НКО с медицинскими учреждениями.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в РФ. Он подготовлен группой депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым.