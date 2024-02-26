В России запретят популярный заменитель сахара Ученая Мясникова: в России запретят подсластитель стевию

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В России с 27 февраля подсластитель стевия и еще 18 пищевых добавок будут входить в список запрещенных, предупредила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова. Комментируя ситуацию Lenta.ru, она отметила, что этот заменитель сахара часто используют худеющие. При этом пищевая добавка Е960, в основе которой находится стевия, остается в перечне разрешенных.

Оставление в перечне разрешенных добавок стевиолгликозида Е960 внесло ясность, что эта пищевая добавка с абсолютно ясными, понятными и очень четко определенными характеристиками качества. И, главное, эта пищевая добавка прошла проверку на безопасность, — пояснила эксперт.

Как уточнила ученая, безопасность стевии всегда находилась под вопросом. Кроме того, использование сахарозаменителей здоровыми людьми приводит к серьезным последствиям. По словам Мясниковой, остальные 18 добавок решили исключить из перечня разрешенных после глубоких исследований, доказавших их опасность для организма.

Это абсолютно нормальная практика. Эти добавки исследовали достаточно долгое время, чтобы сделать такие выводы. Точно также в свое время были запрещены такие добавки, как, например, уротропин, который часто использовался в посоле икры, рыбы, — заключила эксперт.

Диетолог Ольга Редина ранее предупредила, что сахарозаменители представляют опасность для детей, так как могут вызывать привыкание к насыщенному сладкому вкусу. По ее словам, избыток искусственных сахаров негативно отражается на состоянии здоровья.