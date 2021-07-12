В России запретили разводить на садовых участках животных

Верховный суд (ВС) страны запретил россиянам разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных. Ограничение распространяется на птиц, коз, свиней и другую живность. Об этом пишет «Российская газета».

Государственная областная инспекция по использованию и охране земель обнаружила на садовом участке жительницы Волгограда курятник. Суд решил оштрафовать женщину на 10 тысяч рублей за нецелевое использование земли.

Как отмечает газета, штраф в подобных случаях назначается в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. Верховный суд согласился с этим решением.

Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству, — комментируе т решение суда член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Она добавила, что если соседские животные cоздают окружающим дискомфорт, то можно обрaтиться в муниципалитет. Орган власти придёт с проверкой к соседям и выяснит, содержатся ли животные на законных основаниях.

Спиридонова отметила, что принцип деления земель на категории по целевому назначению, установленный в Земельном кодексе России, позволяет эффективно и рационально использовать земли.

Ранее сообщалось, что «дачная амнистия» будет продлена на пять лет — до 1 марта 2026 года.

Также на пятилетний срок продлили возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года.