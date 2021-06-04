Путин запретил причастным к экстремизму участвовать в выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому причастные к экстремизму не смогут принимать участие в выборах. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно новому закону, запрет будет распространяться на любые выборы, а не только на думские. Учредители и руководители организаций, признанных экстремистскими,
Кроме того, были утверждены критерии, согласно которым человек будет расцениваться как причастный к таким организациям. В частности, причастностью будут считаться соответствующие публикации в Интернете, спонсирование организации или её мероприятия, а также консультирование участников таких объединений.
Уточняется, что определять причастность будет суд.
Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий лицам, которые причастны к деятельности экстремистских организаций, участвовать в выборах всех уровней. Согласно документу, руководители террористических и экстремистских организаций не смогут избираться куда-либо в течение пяти лет после того, как вступит в силу решения суда о запрете или ликвидации таких сообществ.