Путин запретил причастным к экстремизму участвовать в выборах

https://static.news.ru/photo/9e645508-c515-11eb-804b-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому причастные к экстремизму не смогут принимать участие в выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно новому закону, запрет будет распространяться на любые выборы, а не только на думские. Учредители и руководители организаций, признанных экстремистскими, не смогут избираться в течение пяти лет, а члены и другие причастные к её работе — в течение трёх лет.

Кроме того, были утверждены критерии, согласно которым человек будет расцениваться как причастный к таким организациям. В частности, причастностью будут считаться соответствующие публикации в Интернете, спонсирование организации или её мероприятия, а также консультирование участников таких объединений.

Уточняется, что определять причастность будет суд.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий лицам, которые причастны к деятельности экстремистских организаций, участвовать в выборах всех уровней. Согласно документу, руководители террористических и экстремистских организаций не смогут избираться куда-либо в течение пяти лет после того, как вступит в силу решения суда о запрете или ликвидации таких сообществ.