В России запчасти для машин подорожали на 20%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России наблюдается увеличение стоимости автозапчастей, пишут «Ведомости». Рост цен зафиксирован в диапазоне от 7% до 20%.

Стоимость автозапчастей для легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) выросли на 17–20% с начала текущего года. Например, кузовные детали подорожали на 6%, а цены на масла и автохимию увеличились на 7%, по словам представителя платформы «Дром» и руководителя категории «Запчасти» в «Авито» Александра Куроптева.

Аналитики указывают, что на рынке автозапчастей не наблюдается дефицита, и количество объявлений о продаже запчастей даже увеличилось с начала года. Однако возможны затруднения при поиске деталей для некоторых автомобилей, особенно касается подержанных двигателей в сборе и блоков управления к ним. В результате цены на новые моторы для популярных зарубежных марок увеличились на 17%.

Ранее на транспортной выставке «Станция Манеж» был представлен новый лифтбек «Москвич 6». Автомобиль был выставлен с затонированными стеклами, так как внутренний интерьер еще не завершен. Известно, что «Москвич 6» является машиной С-класса. Размер багажника составляет 540 литров, а грузовые возможности превышают 1650 литров.

Автомобиль будет продаваться в трех комплектациях: эконом, комфорт и престиж. Примерная стоимость оценивается в 4 млн рублей. По словам эксперта Вячеслава Субботина, китайская модель JAC JS4 будет продаваться чуть дешевле, несмотря на идентичные характеристики.