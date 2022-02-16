В России запаса лекарств против COVID-19 в аптеках хватит на восемь месяцев

В России лекарств против COVID-19 при нынешнем уровне спроса на рынке хватит на восемь месяцев, сообщил оператор маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) «Честный знак», пишет ТАСС. В аптеках же говорят о росте уровня спроса на подобные лекарства.

По данным системы маркировки, рост спроса на противоковидные препараты в январе текущего года по отношению к декабрю прошлого года вырос на 7%, а продажи в аптеках увеличились на 12% в этот же период. При текущем темпе потребления, запаса лекарств против COVID-19 в аптеках России хватит на восемь месяцев, — пояснил замгенерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Он также подчеркнул, что за январь аптеки продали свыше 18,6 млн упаковок препаратов против коронавируса, а за аналогичный период в декабре — более 16 млн упаковок. Всего за два месяца россияне потратили на лекарства этой категории свыше 134 млрд рублей. Рост продаж препаратов зафиксирован в Московской, Астраханской, Ярославской областях, а также в республиках Северного Кавказа.

Максимальный рост спроса показали такие средства, как умифеновир (прирост в 40%), интерферон Альфа-2В (прирост в 21%), ремдесивир (в 2,6 раза), фавипиравир (прирост в 6%), и даже парацетамол (прирост в 5%).

Центр ежедневно ведёт мониторинг наличии лекарств как на уровне субъектов страны, так и в медорганизациях, в том числе по таким показателям, как расход за сутки, оставшийся объём и динамика использования препаратов. Все данные направляются в Росздравнадзор и правительство.

На сегодняшний день 100% всех лекарств, выпускаемых в гражданский оборот, промаркировано. В системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тыс. участников, из них 438 производителей", — подчеркнул Юсупов.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами центра, должно быть получено в ближайшее время. По его словам, Минздрав проанализировал данные испытаний на животных, которые показали высокую эффективность.