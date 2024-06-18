В России заочно арестовали пятерых иностранных наемников В Москве суд постановил заочно арестовать пять иностранных наемников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы во вторник, 18 июня, заочно арестовал еще пятерых иностранцев по делу о наемничестве, передает РИА Новости. Другой информации касательно материалов дела не приводится.

Удовлетворены ходатайства следствия о заочном аресте Хусейна Д., Бабицкого М., Маргулиса Б., Макардл А., Митчелл А. Р., — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что следственные органы направили в Басманный суд Москвы ходатайства о заочном аресте четырех обвиняемых в наемничестве иностранных граждан. Тогда были зарегистрированы документы об аресте Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкава Т. и Мюллера М. Всем им инкриминируется участие в вооруженном конфликте или военных действиях в качестве наемников.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что главарь украинского «Добровольческого движения ОУН» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Николай Кохановский погиб в зоне проведения специальной военной операции. По данным журналистов, российские военные ликвидировали его на Харьковском направлении. Утверждается, что он погиб непосредственно на поле боя. Соратники главаря нацбатальона уже удалили оригинальные публикации о его ликвидации, добавили в издании.