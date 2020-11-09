В России занято 82% коек для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/f2b6229e-227c-11eb-bda2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сегодняшний день в России заняты 82% коек для пациентов с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

По его словам, всего в России 260 тыс. койко-мест для пациентов с COVID-19. 82% из них уже заняты, притом что на сегодняшний день, как отметил министр, около 75% инфицированных коронавирусом проходят лечение амбулаторно.

Мурашко также заявил, что в России «вся система здравоохранения работает сегодня в мобилизационном формате».

6 ноября на селекторном совещании министр здравоохранения подчеркнул, что регионы России должны довести резерв коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, до 20%. Он также потребовал в случае необходимости проводить перераспределение врачей, привлекая к работе медиков тех специальностей, число обращений к которым сейчас снизилось.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение ведомствам быстро реагировать на поступающие сигналы о ситуации с обеспечением лекарствами от коронавируса в стране.