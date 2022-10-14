В России заметили сокращение продаж «Феназепама» в аптеках РБК: в российских аптеках в 40 раз сократилась продажа «Феназепама»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В России наметилось сокращение продаж «Феназепама» в аптеках. Как сообщает РБК со ссылкой на представителей фармацевтического рынка, падение розничных продаж в 40 раз объясняется ужесточением правил.

«Феназепам» — препарат для лечения невротических и психопатических заболеваний, эпилептических статусов, припадков, а также височной и миоклонической эпилепсии. Его основным производителем является «Валента Фармацевтика». По данным Росздравнадзора, в последний раз компания выпускала «Феназепам» в оборот в июне 2022 года.

В «Валенте» в ответ на запрос сообщили, что оценивают снижение розничных продаж препарата в 40 раз и связывают это с совокупностью новых правил его обращения, введенных в марте прошлого года. После этого возможность торговать «Феназепамом» сохранилась только у 1,2 тысячи аптек против 40 тысяч до ужесточения правил реализации, — говорится в сообщении.

Согласно данным «Мегаптека», охватывающего 25 тысяч аптек в 78 субъектах страны, на 13 октября «Феназепам» и его полные аналоги не продавались ни в одной из этих точек. По данным Aptekamos.ru, в столице этот препарат продается в самой популярной дозировке в 1 мг только в двух аптеках, причем в «Лекарь Фарм» — по цене 1600 рублей.

По информации сервиса DSM Group, средняя стоимость «Феназепама» в розницу в 2021 году не превышала 300 рублей, в то время как за восемь месяцев 2022 года она выросла до 532,2 рубля. В Росздравнадзоре пообещали провести проверку, поскольку с 22 сентября для «Феназепама» в форме таблеток диспергируемых установлена предельная цена 92,26 рубля без НДС.

В марте 2021 года препарат был включен в список сильнодействующих и ядовитых веществ. Кроме того, представители Минздрава ранее напоминали, что «Феназепам» входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах.

Как отмечал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, на успокоительное средство был введен предметно-количественный учет. Это значит, подчеркнул он, что в любой момент надзорные органы могут прийти в аптеку с проверкой и сверить число реализованных упаковок и рецептов, которые фармацевты забрали у покупателей.