В России заменят бумажные медицинские полисы на электронные

Правительство планирует рассмотреть законопроект, согласно которому с 1 января 2022 года россияне смогут отказаться от бумажных и пластиковых полисов медицинского страхования. Рассмотрение пройдёт на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию во втором чтении. Об этом сообщает URA.RU.

В случае принятия, полис ОМС не будет больше привязан к бумажному носителю. Данные будут записаны в реестр системы Федерального фонда ОМС. Граждане смогут получить медицинскую услугу в поликлинике или больнице после предъявления паспорта.

Ранее источник в Минздраве РФ рассказал, что ведомство запрещает педиатрам ставить диагноз «Коронавирус» несовершеннолетним с нетипичным видом ОРВИ, по симптомам схожего с COVID. При этом врачи призывают начать вакцинирование детей старше 12 лет, чтобы прервать цепочку заболеваний.

При этом уточняется, что противники вакцинации подростков «имеют существенный вес в структуре Минздрава РФ». Противостояние сторон приводит к отсрочке прививочной кампании. Известно, что правительство готовит отчёт для президента, после чего, вероятно, будет принято решение о старте процесса вакцинации.