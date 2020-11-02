В России закрылись на карантин только шесть школ

https://static.news.ru/photo/6b5450bc-1d3d-11eb-b26b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России значительно уменьшилось число школ, закрытых на карантин из-за пандемии коронавируса. Так, за 31 октября и 1 ноября количество уменьшилось с 44 до 6, что составляет 0,02% от общего числа, следует из данных Минпросвещения РФ.

В шести школах четырёх регионов сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства «Большая перемена».

Как уточняется, 30 октября в России были закрыты 44 школы.

Ранее NEWS.ru писал, что заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила об эффективности введённых в столичных школах мер по борьбе с распространением коронавируса.

Она подчеркнула, что перевод старшеклассников на удалёнку позитивно сказался не только на их возрастной группе, но и на ситуации в целом.