В России закроют дело о крупном хищении и махинациях в судебной системе «Коммерсант»: в России прекратят дело о крупном хищении из-за срока давности

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Уголовное дело о хищении 500 млн рублей и махинациях в судебной системе Москвы и столичной области прекратят в связи с истечением срока давности, пишет «Коммерсант». Дело рассматривалось в течение четырех лет. За это время уголовное преследование двух фигурантов прекращено в связи с истечением сроков давности, у остальных шести подсудимых они истекают в конце нынешнего года.

В мошенничестве обвиняются несколько бизнесменов, а бывшие работники судебной системы — в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным следствия, руководство компании «Рабикон-К» на протяжении нескольких лет предоставляло в управления судебных департаментов Москвы и области фиктивные постановления об оплате труда переводчиков.

Дело рассматривалось в Калининском райсуде Тверской области с февраля 2020 года. Туда из Москвы его перенаправил Верховный суд для большей объективности. Однако после этого заседания регулярно переносились из-за болезни то подсудимых, то адвокатов.

Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова. Он возглавлял региональный филиал «Почты России». Калиматова подозревают в мошенничестве и организации преступного сообщества.