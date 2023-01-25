В России займутся социальной адаптацией осужденных

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Госдума во втором чтении приняла законопроект «О пробации в РФ», предполагающий создание института социальной адаптации осужденных, следует из информации на сайте нижней палаты. Предлагается ввести реабилитацию и социальную адаптацию бывших заключенных, а также лиц, приговоренных к принудительным работам.

С введением в России системы пробации предусматривается помощь таким гражданам в решении проблем с проживанием, получением образования и новой профессии, устройством на работу, поиском родственников и решением других проблем, с которыми он может столкнуться. В том числе предусмотрено и оказание психологической помощи, — сообщил председатель профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Также предлагается создать центры пробации, которые будут предоставлять освободившимся из заключения временное место пребывания. Такие центры смогут создавать некоммерческие организации.

Кроме того, документ подразумевает создание единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация. Оператором реестра выступит ФСИН.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Верховному суду и Генпрокуратуре РФ изучить практику заключения под стражу фигурантов насильственных преступлений. В частности, речь идет о лицах, страдающих заболеваниями, и матерях, у которых есть малолетние дети. Как указано в заявлении, Путин поручил провести анализ до 1 мая 2023 года.