В России займутся популяризацией знаний о грибах Биолог Вишневский сообщил о создании в России микологического общества

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России зарегистрировали микологическое общество, которое призвано заниматься развитием и популяризацией знаний о грибах, сообщил один из учредителей общества, миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. В разговоре с «Радио 1» он заявил, что деятельность общества коснется профилактики грибных отравлений и распространения информации об опасных грибах в регионах.

Учредители — всего пять человек — охватываем все сферы, связанные с грибами. Я миколог общего профиля, есть фунготерапевт, есть грибовод, есть просто грибник, есть человек, который занимается приготовлением продуктов на основе грибов. Цели нашего общества: развитие и популяризация знаний о грибах, — пояснил эксперт по грибам.

Вишневский отметил, что «формировать представления о грибах» ученые будут с помощью публикаций на сайте. Со временем члены микологического общества планируют организовывать грибные фестивали, походы и экскурсии.

По словам ученого, членство в организации будет абсолютно бесплатным, а прием желающих начнется в конце осени текущего года.

Научный сотрудник Полистовского заповедника Владимир Гмошинский ранее сообщил, что самыми полезными и эффективными в лечении различных заболеваний являются такие грибы, как чага, осенний опенок, гриб-веселка, лисички, зимний опенок и кордицепс военный. Однако он подчеркнул, что несмотря на полезные свойства, грибы не могут замещать употребление лекарств, выписанных врачом.