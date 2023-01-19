В России захотели ввести штрафы за выброс мусора в унитаз «Известия»: в Минстрой направили предложение ввести штрафы за выброс мусора в унитаз

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский экологический оператор (РЭО) намерен обратиться в Минстрой с инициативой по запрету для россиян на законодательном уровне выброса бытовых и пищевых отходов в канализацию, пишут «Известия». Отмечается, что РЭО предлагает ввести штрафы для нарушителей. Общественники выразили свои сомнения в эффективности данной меры.

Все чаще канализация в жилых домах забивается тем мусором, который не предназначен для нее, — это ватные палочки, средства гигиены, втулки, пищевые отходы и многое другое, — сказано в письме РЭО в Минстрой, которое оказалось в распоряжении журналистов.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов рассказал журналистам, что в письме не указана схема контроля за исполнением подобной нормы. Эксперт допустил, что проблема с засорами может стать обоснованием для повышения тарифов ЖКУ.

С 11 января факт выброса мусора на обочину из окна автомобиля будет фиксироваться при помощи камер фото- и видеофиксации. Соответствующие поправки были внесены в статью 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), ранее рассказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. По его словам, за такие правонарушения гражданам может грозить административный штраф, а ИП и юридическим лицам — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.