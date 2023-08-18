В России захотели вернуть понятие «средняя скорость» Минтранс решил вернуть понятие «средняя скорость» с 1 марта 2024 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтранс опубликовал проект постановления правительства, которое внесет поправки в правила дорожного движения. При этом будут введено понятие средней скорости и предусматривают обязанность автомобилистов ее соблюдать. В случае принятие документа, правила вступят в силу с 1 марта 2024 года.

Средняя скорость движения транспортного средства — значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка, — говорится в документе.

В ПДД с 1 марта в России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением. Теперь автомобилистам придется внимательнее относиться к тому, по какой дороге они едут: главной или второстепенной.

Ранее в Госдуме предложил запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам. Кроме того, скорость движения предлагается сократить до 15 км/ч. По его словам, необходимость запрета СИМ обусловлена тем, что пешеходные зоны предназначены для прогулок, «а не попыток увернуться от летящих самокатов».

ПДД, касающиеся езды на электросамокатах, правительство РФ утвердило в октябре 2022 года. В результате с 1 марта 2023 года появился термин «средство индивидуальной мобильности», включающий электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и ряд других подобных устройств. Максимальная скорость, предусмотренная для данного вида транспорта, составляет 25 километров в час, его масса не должна превышать 35 килограммов.